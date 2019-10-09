الرياض 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسبحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي مع سفير مملكة النرويج لدى بلاده أويفند ستوكه مستجدات عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في البلاد.واستعرض اللقاء وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية خلفية الأزمة في اليمن وأسبابها المتصلة بانقلاب الحوثي المدعوم من إيران عام ٢٠١٤م.وأكد المسؤول اليمني دعم حكومته الجهود في هذا المجال من أجل التخفيف من الكارثة الإنسانية التي تسببت بها مليشيا الحوثي نتيجة للانقلاب على السلطة الشرعية.//انتهى//21:22ت م0257