نيويورك 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام بالولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع قيام المصافي بخفض الإنتاج، في حين انخفض مخزون البنزين ونواتج التقطير.وقالت في بيان لها اليوم :إن استهلاك الخام بمصافي التكرير انخفض 361 ألف برميل يوميا، وفقا للبيانات, مشيرة إلى تراجع مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 3.9 مليون برميل، مقابل توقعات لانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.وأوضحت الإدارة في بياناتها أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجع 601 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.// انتهى //21:24ت م0258