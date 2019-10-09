الرياض 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واساختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم استعداداته لمواجهة منتخب سنغافورة غداً الخميس بحصة تدريبية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم تحت إشراف المدير الفني إيرفي رينارد.وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمارين تكتيكية قبل أن يقسّم المدرب اللاعبين على مجموعتين، شارك فيها المدافع علي آل بليهي بعد انتظامه في المعسكر، فيما واصل اللاعب سلمان الفرج تمارينه التأهيلية وبرنامجه العلاجي.// انتهى //22:44ت م0274