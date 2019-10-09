الكويت 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسأعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية أن الشبكة سجلت اليوم زلزالا بقوة 9ر3 على مقياس ريختر في منطقة المناقيش جنوب غرب البلاد.ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل الدكتور عبدالله العنزي قوله: إن الشبكة سجلت زلزالا قوته 9ر3 على مقياس ريختر في منطقة المناقيش في تمام الساعة 4:48مساء بتوقيت الكويت عل عمق 4 كيلومترات.// انتهى //22:48ت م0276