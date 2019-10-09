عمّان 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسانطلقت في العاصمة الأردنية عمان اليوم، أعمال المؤتمر الدولي الثاني في الاتجاهات الحديثة لعلوم الحوسبة (ICTCS2019)، الذي تنظمه كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأردنية، بالتعاون مع جامعة الأمير محمد بن فهد.وأثنى مدير جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، في كلمته التي ألقاها ممثله، الدكتور فيصل بن يوسف العنزي، على الشراكة المثمرة والعميقة بين الجامعتين، مؤكداً أهمية المؤتمر في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية المتسارعة.وأضاف خلال افتتاح أعمال المؤتمر الذي يعقد بمشاركة باحثين من 34 جامعة عربية وأجنبية في 27 دولة، أن نجاح الجامعات يكمن في أن تؤدي ‏أدوارها الأكاديمية والبحثية بفعالية، وتسهم في بناء المجتمع والارتقاء به إلى مستوى متطلبات القرن الواحد والعشرين.وبين نائب رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأردنية رئيس المؤتمر، الدكتور عرفات عوجان، أن لجنة التحكيم حرصت على جودة الأبحاث، حيث بلغت نسبة قبولها 36%، وسيتم عرض هذه الأبحاث خلال 15 جلسة علمية، ضمن مسارات رئيسية: علم البيانات والبيانات الضخمة، الأنظمة الذكية، أمن المعلومات والشبكات، معالجة اللغات الطبيعية، انترنت الأشياء، والتعليم الافتراضي.ويشارك في المؤتمر نخبة من قادة الفكر المتميزين من جامعات علمية مرموقة من المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، الصين، المملكة المتحدة، الهند، الولايات المتحدة الأميركية، إيطاليا، ألمانيا، باكستان، بلجيكا، بنغلاديش، بوتسوانا، تونس، جنوب أفريقيا، فلسطين، فنلندا، قبرص، قرغيزستان، كازاخستان، كينيا، ليبيا، ماليزيا، مصر، نيجيريا، هنغاريا، والأردن.//انتهى//22:48ت م0277