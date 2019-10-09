الخبر 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واستنطلق غداً فعاليات الملتقى الأسري "نرعاك" السادس ولمدة أربعة أيام وذلك بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك" التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالخبر.ويتناول هذا العام (المسؤولية الاجتماعية)ويشارك فيه نخبة من الخبراء والمختصين بالتربية والعلوم النفسية والاجتماعية والإدارية.وأوضحت المشرف على ملتقى "نرعاك" عمشاء الشلوي أن الحضور سيتعرفون من خلال محاضرة (الوالدية الرقمية) التي يقدمها الخبير التربوي الدكتور إبراهيم الخليفي على أهميّة البيت "الوالدان والأسرة بشكل عام" كونهما المؤسسين الأساسيين لشخصية الإنسان سلبا أو إيجابا ودور التهشيم والتهميش وتأثيره على الأبناء واستعداد الوالدين لتلقي التدريب والمعرفة.ولفتت الانتباه إلى أن ثاني أيام الملتقى سوف يركز على (التعامل مع الأبناء في الواقع المعاصر) بمحاضرة تقدّمها سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد وسيناقش ما إذا كان الحب للأبناء وسيلة تكفي لتحقيق أهدافنا التربوية في تربيتهم، وهل حاولنا سماع قلب أبنائنا حتى نتمكن من تملّك عقولهم، وكيفية التعامل مع أبنائنا في عصرنا الحاضر وحول كيفية زراعة السلوك الإيجابي لإطفاء السلوك السلبي لدى الأبناء،وفي اليوم الثالث يقدم الدكتور حمود القشعان استشاري العلاج الأسري والمراهقة محاضرة تسلّط الضوء على (توسيع المهارات لتحسين تربية الأبناء)، وأبرز أسباب تجنّب الأبناء الاستماع لنا، وكيفية تحويل الخصام إلى وئام، وما الحاجة الأولى لدى الأبناء، بالإضافة إلى الخمس المدمرات للأبناء.وسوف يناقش الدكتور محمد النغيمش المستشار في الإدارة أهمية الإنصات وكيفية الهرب من النقاشات المملة بذكاء ولباقة.وحول الضغوط النفسية في البيت والعمل وأفضل الطرق للتعامل معها.وأشارت الشلوي إلى أن الملتقى يختتم نقاشاته يوم الأحد بمحاضرة الدكتور راشد السهل مختص علم النفس والإرشاد السلوكي، يتطرق فيها إلى علامات الضغوط النفسية وما الطرق للتخلص منها.الجدير بالذكر أن الفترة الصباحية ستشهد يوميا العديد من ورش وأوراق العمل المقدمة من الطلاب والطالبات والموظفين في القطاعين العام والخاص والمعلمين والمعلمات وفئات أخرى من المجتمع.//انتهى//22:48ت م0278