بريدة 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واساختتمت جامعة القصيم أمس الدورة التدريبية التي أقامتها عمادة البحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة تحت عنوان "مهارة كتابة الأوراق العلمية وكيفية نشرها في المجلات المصنفة"، بالتعاون مع الناشر الدولي (Nature Publishing Group)، بحضور 40 عضواً من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من الجنسين، وذلك في مقر مركز تنمية القيادات والقدرات بالجامعة.وجاءت هذه الدورة انطلاقا من رغبة العمادة في تأصيل الجودة النوعية للمشروعات البحثية وللأوراق العلمية في الجامعة وزيادة فرص نشرها في المجلات المصنفة في قوائم (, ISI Scopus) التي تسهم في رفع تصنيف الجامعة في قائمة QS.وأوضح عميد عمادة البحث العلمي الدكتور منصور الشريدة أن الدورة ناقشت على مدى يومين الأسس التي يجب اتباعها لكتابة الورقة العلمية ونشرها في المجلات المصنفة العالية، وقراءة ملحوظات المراجعين وآلية التعامل معها، إضافة إلى متطلبات النشر في المجلات الأعلى تصنيفًا وآليات اختيارها، كما قدمت نصائح وتوجيهات في الكتابة العلمية الرصينة، والنشر العلمي المميز، و اشتمل برنامج الدورة على محاضرات وأنشطة علمية، وأمثلة حية، ونقاشات علمية، واستعراض تجارب في مراحل النشر.وبين الدكتور الشريدة أن الفرصة أتيحت لكل مشارك بالبرنامج في مناقشة ملخص دراسة يجريها مع الخبير مقدم البرنامج، حيث يتلقى المشارك الرأي العلمي، والتوجيه لتطوير البحث والتغذية الراجعة على الملخص، كما حُدّد مستوى البرنامج حسب طلب الجهة، واشتمل على المجالات التي حُدّدت كعام أو متخصص، حيث استهدف البرنامج الباحثين من ذوي الخبرة الأقل والمتوسطة والمتقدمة.// انتهى //22:48ت م0279