الرياض 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسنظم القسم النسائي بالجمعية الأهليه للمتقاعدين بالرياض أمس محاضرةً بعنوان (الصحة.. الوقاية والعلاج)، وذلك في ديوانية الصالح الخيرية بحضور عددٍ من أعضاء القسم، تطرقت فيها المرشدة النفسية مها القحطاني إلى تجربتها مع مرض السرطان تشخيصاً وعلاجاً، مستعرضةً خلال ذلك أسلوب الطبيب المعالج، ودور الجانب النفسي لمريض السرطان، منوهةً بالدور الكبير الذي يلعبه العامل النفسي فيما يتعلق بالشفاء وتخطي المرض.وتناولت القحطاني في محاضرتها قوانين العالم الواقعي، مشيرةً إلى أثر الكلمة في حياة الإنسان سواءً كانت إيجابيه أو سلبية، وانعكاساتها على وضعه النفسي.من جهتها أشارت عضو الجمعية بدرية الدريعي إلى دور الابتسامة الكبير في حياة الإنسان فيما يتعلق بجلب السعادة وتحسين الحالة النفسية، لافتةً الانتباه إلى ردود الأفعال تجاه صاحب الابتسامة من جانب والمتجهّم من جهةٍ أخرى، مؤكدةً أن صاحب الابتسامة دائماً ما يُقابل بالابتسام والتجاوب والقبول، عكس فاقدها الذي طالما صعب عليه التعامل مع الآخرين.// انتهى //22:49ت م0281