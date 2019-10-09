صبيا 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واساستنفرت بلدية محافظة صبيا جميع إمكانياتها ومعداتها وآلياتها وكوادرها البشرية لسحب تجمعات مياه الأمطار داخل الأحياء السكنية والشوارع وعدد من المواقع .وأوضح رئيس بلدية صبيا سفر بن سعد آل زاحم الشهراني أنه نتيجة للحالة المطرية التي شهدتها المحافظة اليوم قامت البلدية بتسخير إمكانياتها ومعداتها الفنية والبشرية لمواجهة الآثار التي خلفتها الأمطار في مرافق المحافظة، مبيناً أن البلدية تواصل عملها في سحب مياه الأمطار في المواقع التي تشهد ارتفاعاً في مستوى المياه خاصة في الأحياء السكنية والمواقع التي لا توجد فيها شبكات تصريف للمياه لتسهيل الحركة المرورية فيها .وأكد الشهراني استعداد البلدية للتعامل مع مثل هذه الحالات المطرية التي تشهدها منطقة جازان ، وذلك لمباشرة فتح الطرق وتلقي البلاغات والعمل على سرعة تأهيلها ليتمكن الأهالي وسكان القرى من الوصول إلى منازلهم .// انتهى //22:55ت م0282