الرياض 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسشرف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل سفارة جمهورية سويسرا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض .وكان في استقبال سموه في مقر الحفل سفير جمهورية سويسرا لدى المملكة أندريه شالي وعدد من المسؤولين بالسفارة.حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.// انتهى //23:04ت م0284