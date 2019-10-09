سكاكا 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسدشّنت حرم سمو أمير منطقة الجوف صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله مساء اليوم حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار #لاتنتظري_الأعراض، التي تنظمها صحة المنطقة وذلك بفندق النزل.وفور وصول سموها كان في استقبالها رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض مساعدة مدير عام الشؤون الصحية بالجوف الدكتورة هيام بنت مبارك البحيران،حيث قصت سموها الشريط إيذاناً بتدشين الحملة، وتجولت في الأركان المعرض المصاحب مستمعة لشرح عن مراحل برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي من البحث والتوعية والكشف والتثقيف الصحي.كما اطلعت على خطة صحة الجوف لحملة شهر أكتوبر التي تشمل تنظيم 6 معارض متنقلة إضافة للمعرض الرئيس في جامعة الجوف ومدارس المنطقة والأسواق والحدائق ومحاضرات بالمدارس وعيادة في السوق.بعد ذلك تعرفت سموها على مبادرة فريق التوعية الصحية بصحة الجوف " واعي " التي تهدف لاتاحة الفرصة لطلاب وطالبات الكليات الصحية وموظفي الصحة للمشاركة في الحملات التوعوية واطلعت على جناح الإنعاش القلبي وحملة التبرع بالدم، راجية للجميع دوام الصحة.// انتهى //23:06ت م0286