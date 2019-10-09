الدوادمي 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسأقام تعليم محافظة الدوادمي ممثلاً بقسم التربية الخاصة اليوم، ورشة عمل عن " اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه " ، قدمها مشرف التربية الخاصة بتعليم الدوادمي الإخصائي النفسي شري العضياني، وذلك بمركز التدريب التربوي.وتناولت الورشة التي استهدفت المرشدين الطلابيين من منسوبي التعليم ، تعريف اضطراب فرط الحركة ، وأعراضه، وأسبابه، والتشخيص والعلاج.// انتهى //23:43ت م0287