عام / تعليم الدوادمي يقيم ورشة عمل " اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه "
الأربعاء 1441/2/10 هـ الموافق 2019/10/09 م واس
الدوادمي 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس
أقام تعليم محافظة الدوادمي ممثلاً بقسم التربية الخاصة اليوم، ورشة عمل عن " اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه " ، قدمها مشرف التربية الخاصة بتعليم الدوادمي الإخصائي النفسي شري العضياني، وذلك بمركز التدريب التربوي.
وتناولت الورشة التي استهدفت المرشدين الطلابيين من منسوبي التعليم ، تعريف اضطراب فرط الحركة ، وأعراضه، وأسبابه، والتشخيص والعلاج.
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23:43ت م
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