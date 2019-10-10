القاهرة 10 صفر 1441 هـ الموافق 9 أكتوبر 2019 م واسأسفرت قرعة دور الـ "32" لبطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم عن وقوع ممثلي مصر (فريق المصري البورسعيدي، وفريق بيراميدز) في مواجهة كلٍ من (كودور بطل سيشل، ويانج أفريكانز التنزاني)، فيما تقرر أن يلعب الخاسر من مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي مع فريق إيزاي البنيني.وأجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مراسم قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية مساء اليوم الأربعاء، في أحد فنادق القاهرة، حيث أشرف على عملية سحب القرعة محمد شوقي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق.وتقرر أن تقام مباريات ذهاب لدور الـ 32، للكونفدرالية الأفريقية في الـ 30 من أكتوبر الجاري، فيما ستلعب مباريات الإياب في الـ 5 نوفمبر المقبل.وينتظر أن يلتقي في الدور نفسه فريق كمبالا الأوغندي مع فريق بارادو الجزائري، وفيما يلاقي فريق حسنية أغادير المغربي، فريق جرين إيجلز الزامبي، في حين يلعب فريق نهضة بركان المغربي مع فريق فوسا بطل مدغشقر، بينما يواجه فريق النصر الليبي، فريق برولاين أف سي الأوغندي.// انتهى //00:02ت م0290