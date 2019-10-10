جدة 10 صفر 1441 هـ الموافق 9 أكتوبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز مساء اليوم بجدة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين وأعضاء من الأسرة الحاكمة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة وعددا من أصحاب السمو الشيوخ يتقدمهم سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، الذين قدموا لسموه العزاء في وفاة والدته - رحمها الله - .كما استقبل سموه أصحاب السمو الأمراء والفضيلة والمعالي وعددا من السفراء والقناصل المعتمدين وجمعا من المواطنين الذين قدموا واجب العزاء لسموه في وفاة والدته -رحمها الله -.وعبر الجميع عن عزائهم ومواساتهم لسموه سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ويدخلها فسيح جنته .وأعرب سموه عن الشكر والعرفان للجميع على مواساتهم.وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين قد وصل إلى جدة في وقت سابق اليوم لتقديم واجب العزاء في وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز رحمها الله .وكان في استقبال سموه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين وصاحب السمو الأمير سعود بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر .كما وصل سمو الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان وزير الخارجية دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جدة اليوم لتقديم واجب العزاء في وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز - رحمها الله -وكان في استقبال سموه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن احمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين وصاحب السمو الأمير سعود بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر .// انتهى//00:59ت م0292