القاهرة 10 صفر 1441 هـ الموافق 9 أكتوبر 2019 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بالقاهرة، وفدا رفيع المستوى من المستثمرين ورجال الأعمال الكوريين، برئاسة رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية بارك يونج مان.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن اللقاء استعرض الآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر وما تقوم به الحكومة من إجراءات لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي الشامل، والمقومات المتنوعة التي باتت تتمتع بها مصر حالياً، والتي ضاعفت من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، وكذلك اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بالأسواق في أفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي.//انتهى//02:20ت م0295