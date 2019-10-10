واغادوغو 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسقضت السلطات الأمنية في بوركينافاسو، على 30 إرهابيًا في منطقة غورغاجي شمال البلاد، خلال الاشتباكات التي تشهدها المنطقة، ونتج عنها أيضًا إصابة عددًا من الجنود، حسبما نقلت الوكالة الرسمية في بوركينا فاسو اليوم.يُذكر أن بوركينا فاسو تتعرض منذ عام 2015 لسلسلة من الهجمات الإرهابية، أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص وتشريد أكثر من 280 ألف، بينهم أكثر من 9 آلاف طالب.وشهدت البلاد زيادة في الهجمات الإرهابية في الأيام القليلة الماضية، وهو ما تسبب بحالة من الذعر دفعت الناس في المنطقة إلى ترك بيوتهم والذهاب إلى أماكن أكثر أمنًا داخل البلاد.// انتهى //02:35ت م0296