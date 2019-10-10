عام / الصحف السعودية
الخميس 1441/2/11 هـ الموافق 2019/10/10 م واس
الرياض 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
فيصل بن بندر يشرّف حفل سفارة جمهورية سويسرا
أمير جازان يصل إلى المنطقة بعد تمتعه بإجازته السنوية
بندر بن سلطان يستقبل ولي عهد البحرين ووزير خارجية الإمارات وجموع المعزين في وفاة والدته
تركي بن طلال يكرّم فريقًا طبيًا أجرى عملية نادرة لمسنة سورية
المملكة تدين العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا
المملكة تقفز 16 مركزاً في مؤشر التنافسية العالمي في محور الاتصالات وتقنية المعلومات
صندوق الثروة السيادي الروسي يفتح مكتبا في المملكة
اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث العدوان التركي على سورية
الإمارات تدين العدوان العسكري التركي على سورية
الكويت: العمليات العسكرية التركية بشمال شرق سورية تهدد استقرار في المنطقة
البحرين تدين الهجوم العسكري الذي تشنّه تركيا على مناطق بشمال شرق سورية
الأردن تدين الهجوم العسكري الذي تشنّه تركيا على مناطق بشمال شرق سورية
رئيسا مصر والعراق يبحثان العدوان التركي على سورية
رئيس البرلمان العربي يُدين بأشد العبارات العدوان التركي على شمال شرق سورية
العالم يحتفي غداً باليوم العالمي للبصر
الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف الهجوم التركي في سورية
ترمب: غزو تركيا على شمال سوريا «فكرة سيئة»
انطلاق أولى الورش التعريفية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية للقطاع الخاص بغرفة الشرقية
إدانات دولية واسعة للعملية العسكرية للجيش التركي في سوريا.. ومجلس الأمن يستعد لمناقشة العملية
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