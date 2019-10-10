الرياض 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:فيصل بن بندر يشرّف حفل سفارة جمهورية سويسراأمير جازان يصل إلى المنطقة بعد تمتعه بإجازته السنويةبندر بن سلطان يستقبل ولي عهد البحرين ووزير خارجية الإمارات وجموع المعزين في وفاة والدتهتركي بن طلال يكرّم فريقًا طبيًا أجرى عملية نادرة لمسنة سوريةالمملكة تدين العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سورياالمملكة تقفز 16 مركزاً في مؤشر التنافسية العالمي في محور الاتصالات وتقنية المعلوماتصندوق الثروة السيادي الروسي يفتح مكتبا في المملكةاجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث العدوان التركي على سوريةالإمارات تدين العدوان العسكري التركي على سوريةالكويت: العمليات العسكرية التركية بشمال شرق سورية تهدد استقرار في المنطقةالبحرين تدين الهجوم العسكري الذي تشنّه تركيا على مناطق بشمال شرق سوريةالأردن تدين الهجوم العسكري الذي تشنّه تركيا على مناطق بشمال شرق سوريةرئيسا مصر والعراق يبحثان العدوان التركي على سوريةرئيس البرلمان العربي يُدين بأشد العبارات العدوان التركي على شمال شرق سوريةالعالم يحتفي غداً باليوم العالمي للبصرالاتحاد الأوروبي يطالب بوقف الهجوم التركي في سوريةترمب: غزو تركيا على شمال سوريا «فكرة سيئة»انطلاق أولى الورش التعريفية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية للقطاع الخاص بغرفة الشرقيةإدانات دولية واسعة للعملية العسكرية للجيش التركي في سوريا.. ومجلس الأمن يستعد لمناقشة العملية// يتبع//06:06ت م0003