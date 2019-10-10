الرياض 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسنجحت وزارة الخدمة المدنية في الحصول على شهادة الاعتماد الدولي لنظام إدارة استمرارية الأعمال ISO22301 ، الذي تم تطويره لتوفير الحماية للمنشآت من الكوارث والأزمات المحتملة والحد من آثارها.وأكد وكيل وزارة الخدمة المدنية للتحول الرقمي المهندس فيصل باخشوين أن الحصول على شهادة "الآيزو" العالمية لنظام استمرارية الأعمال، يأتي اعترافاً بالخطوات التي اتخذتها الوزارة لتطبيق الإجراءات التي تضمن الاستمرارية في كافة العمليات في حال وقوع متغيرات - لا قدّر الله - من شأنها التأثير على سير الأعمال.وأفاد أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية وما زالت وبوتيرة متسارعة على تطوير البنية التحتية الرقمية لديها وأتمتة خدماتها المقدمة؛ واضعة الوصول نحو التحول الرقمي المتكامل هدفاً استراتيجيا تسعى له؛ بما يتواكب مع رؤيتها وأهدافها المنبثقة من برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.وأشار إلى أنّ وزارة الخدمة المدنية قد عملت على أن يكون لديها الجاهزية الكاملة للتعامل مع حالات وقوع المتغيرات بمختلف أنواعها، وتمتلك القدرة على متابعة سير العمليات تحت أي ظرف، لافتاً إلى أن تحقيق شهادة الاعتماد الدولي ISO22301 لنظام إدارة استمرارية الأعمال يبرهن على ذلك ويؤكّد إدارة الوزارة لعملياتها الرقمية وفق أعلى المعايير العالمية.يُذكر أنّ المنظمة الدولية للمواصفات القياسية "ISO" تمنح شهادة الاعتماد لمعيار نظام استمرارية الأعمال؛ للجهات التي تنجح في تحديد وفهم التهديدات والمخاطر وكيفية تأثيرها على سير أعمالها، من خلال وضع الضوابط المناسبة لإدارتها والتصدي لها قبل حدوثها أو الحد من آثارها السلبية، التي تبني منهج وقائي لخفض تأثير الحوادث التقنية لأدنى مستوى وتوفر المتطلبات اللازمة لضمان استمرارية العمل وفاعليته في أوقات الأزمات، والحد من احتمالات اختراق الأنظمة أو اختلالها أو وقوع تلف في مخزونات أو ممتلكات المنشأة.// انتهى //08:49ت م0012