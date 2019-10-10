الباحة 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية مصحوبه برياح سطحية نشطة على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة ،والمخواة ، والمندق ، وبلجرشي ، وغامد الزناد، وقلوة، والقرى المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الثامنة مساءً .من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيه الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.// انتهى //08:50ت م0013