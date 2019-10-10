الباحة 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واستستقبل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة، يوم الأحد القادم, طلبات التسجيل في برامج التدريب المجتمعي "أتقن" للمرحلة الخامسة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني https://ctc.tvtc.gov.sa.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة مرعي بن سعد القرني، أن هذا البرنامج يستهدف جميع أفراد المجتمع لإكسابهم المهارات التي يحتاجونها في حياتهم اليومية، وذلك بهدف تحقيق المسئولية الاجتماعية والعمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع، مشيراً إلى أنه يأتي في سياق رؤية المملكة 2030، وتحقيقاً لرغبات أفراد المجتمع في تطوير مهاراتهم في المجالات المهنية و التقنية، من خلال دورات تدريبية قصيرة، مبيناً أنه سيتم تقديم هذه البرامج بالإدارة العامة والمنشآت التدريبية التابعة للتقنية، حيث سيتم تنفيذ البرنامج خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أفراد المجتمع للالتحاق بتلك الدورات.وأضاف القرني، أن مدة كل برنامج تدريبي أربعة أيام بمعدل 16 ساعة تدريبية، سيكتسب من خلالها المتدربون مبادئ المهارات الأساسية التي يحتاجونها في حياتهم اليومية والحصول على شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مفيداً أن من أبرز شروط الالتحاق بالبرامج التدريبية "أتقن" بأن لايقل عمر المتقدم عن 15 سنة، وأن يكون لائقاً طبياً للبرنامج التدريبي المحدد واستكمال إجراءات دفع الرسوم الرمزية والبالغه 200 ريال عن طريق الحضور لمركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالإدارة أو المنشأة التدريبية.//انتهى//08:58ت م0016