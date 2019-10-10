إسلام آباد 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اتفاق القيادة الباكستانية والصينية على تعزيز الشراكة الإستراتيجية ومواصلة العمل على تنفيذ المشاريع الملحقة بمشروع الممر الاقتصادي المشترك والتعاون لدعم الأمن الإقليمي.واهتمت بتصريحات الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي قال إن بلاده تراقب الوضع في إقليم كشمير، وذلك قبل يومين من القمة الصينية الهندية المقررة في الهند.وأخبرت عن الزلزال الذي ضرب شمال باكستان أمس بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية. وتابعت الجهود التي تبذلها السلطات الباكستانية لاحتواء انتشار حمى الضنك في البلاد.وأشارت إلى مقتل أربعة مسلحين من عناصر حركة طالبان واعتقال خمسة عشر بعمليات نفذتها قوات الأمن الخاصة الأفغانية في أقاليم باكتيكا وفرح وغزني وفارياب. وتطرقت إلى فرض الولايات المتحدة قيودًا على منح تأشيرات دخول لمسؤولي الحكومة والحزب الشيوعي الصينيين الذين يعدون على صلة باعتقالات أفراد الأقليات المسلمة في إقليم شينجيانغ أو انتهاك حقوقهم.وعرجت إلى بدء القوات التركية عملية عسكرية على الحدود المشتركة مع سوريا بزعم القضاء على معاقل الإرهابيين وتأمين عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.// انتهى //09:36ت م0018