بيروت 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق اختراقات اصلاحية نوعية قبل اقرار الموازنة للعام 2020م وللدفع باتجاه تنفيذ مقرارت مؤتمر سيدر الخاص بدعم لبنان اقتصاديًا.وتحدثت عن تحذير رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في خطاب أمام البرلمان أمس من أن حكومته لن تسمح للمتظاهرين بنشر الفوضى منددًا بتلك الاحتجاجات التي عدها جزءًا من حرب شرسة خارجية تهدف إلى خلق حالة من البلبلة وإحداث الفوضى.وأشارت الى بدء تركيا عملية عسكرية واسعة في شمال شرقي سوريا تحت الاسم الرمزي نبع السلام بهدف اقامة منطقة عازلة بعمق يصل الى 40 كيلومترًا وبعرض يمتد 450 كيلومترًا على طول الحدود التركية ـ السورية.وأخبرت صحف الخميس عن إعلان الرئيس العراقي برهم صالح في بيان له أمس أنه وجه بفتح تحقيق عاجل في الاعتداءات التي طالت المحتجين كما دعا إلى ضرورة إجراء تعديل وزاري لتحسين أداء الحكومة.ولفتت الانتباه إلى تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تصريح له أمس أن حمولة ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" تم تفريغها في سوريا داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى تحميل إيران مسؤولية ذلك.وتطرقت صحف لبنان إلى وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان له أمس العملية العسكرية التركية بأنها فكرة سيئة مؤكدًا أن واشنطن لا توافق على هذا الهجوم.// انتهى //09:39ت م0020