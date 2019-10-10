رام الله 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الزيارة الناجحة لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على رأس وفد وزاري إلى مصر.وسلطت الصحف الضوء على تأكيدات كبير قضاة فلسطين محمود الهباش أن زيارة فلسطين والقدس والمسجد الأقصى المبارك فضيلة دينية مؤكدة، يتردد حُكمها بين الندب الذي هو أصل حُكمها، والوجوب الذي يفرضه حال فلسطين في مواجهة مؤامرات الاحتلال الغاصب وعدوانه.وأولت صحف هذا النهار اهتمامًا بأقوال وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، خلال التسعة أشهر الماضية 7 أيام بشكل كامل، ومنعت رفع الأذان 443 وقتًا، واعتدت عليه من خلال استحداث تغيير أو تهويد بأكثر من 21 مرة.وتابعت صحف فلسطين تأكيدات العاهل الأُردني خلال مباحثاته مع رئيس الشيشان في الاتحاد الفيدرالي الروسي رمضان أحمد قديروف أن الأردن مستمر بتأدية دوره الديني والتاريخي في حماية المقدسات بالقدس.ورصدت اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من جيش الاحتلال فيما أدى مستوطنون طقوسًا تلمودية في مصلى المدرسة التنكزية قرب "الأقصى".وأوردت صحف اليوم تصريح خبر الاجتماع الطارىء لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم السبت الموافق 12 اكتوبر الجاري، وذلك لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية، الذي يمثل "اعتداءً غير مقبول على سيادة دولة عربية عضو بالجامعة استغلالًا للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي".وتحدثت عن منح جائزة نوبل للكيمياء للعام 2019 إلى ثلاثة علماء، هم: الأمريكي جون غوديناف، والبريطاني ستانلي ويتينغهام، والياباني أكيرا يوشينو لاختراعهم بطارية الليثيوم.وتناولت صحف الصباح خبر إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في تونس للعام 2019، فيما أفرجت محكمة التعقيب التونسية عن المرشح الرئاسي نبيل القروي بعد قبول الطعن شكلًا وأصلًا، ونقض قرار دائرة الاتهام دون إحالة.// انتهى //09:44ت م0022