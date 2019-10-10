الخرطوم 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، إقرار مجلس الوزراء السوداني خطة الحكومة للستة أشهر المقبلة التي شملت القطاعات الوزارية المتمثلة في قطاع الحكم والإدارة وقطاع التنمية الاقتصادية وقطاع التنمية الاجتماعية والثقافية.وعرجت على مواصلة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استحداث مزيد من السجون السرية بمحافظة ذمار الخاضعة لسيطرتها وسط استمرار عمليات الاختطافات والاعتقالات التي تُمارسها بحق المعارضين والمناهضين لانقلابهم على السُلطة.ولفتت الانتباه إلى مطالبة السُلطة الفلسطينية دعمًا دوليًا لإجراء الانتخابات البرلمانية، والضغط على إسرائيل لتجنب تعطيلها في شرق القدس. وسلطت الضوء على تعهد الجيش الجزائري بحماية وتأمين الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، عادًا أن الأقنعة سقطت عن دعاة الفتنة.وأشارت الصحف إلى عزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استدعاء النواب لعقد جلسة خاصة يوم السبت بعد المقبل، حيث سيتم اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية في ملف البريكست، بعد قمة الاتحاد الأوروبي الحاسمة الأسبوع المقبل.// انتهى //09:52ت م0024