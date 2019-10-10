لندن 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتداعيات دخول القوات التركية إلى شمال سوريا والإدانات الدولية تجهاها الذي سيؤدي إلى عودة المجموعات الإرهابية مرة أخرى.وأخبرت الصحف أن بريطانيا وفرنسا ستدعوان إلى عقد جلسة لمجلس الأمن بشأن دخول تركيا عسكريًا منطقة شمال شرقي سوريا.وكشفت عن طلب قرابة مليوني مواطن أوروبي البقاء في المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 500 ألف منهم خلال سبتمبر فقط، مع اقتراب الموعد المقرر للخروج في 31 أكتوبر.ونقلت الصحف عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الناقلة الإيرانية "أدريان دايا 1" التي سبق التحفظ عليها أفرغت حمولتها النفطية باستخدام سفينة أخرى، مشيرةً إلى هذا النفط سيمول حرب نظام الأسد والعنف الطائفي الإيراني. داعية الدول الأوروبية إلى محاسبة إيران.// انتهى //11:25ت م0046