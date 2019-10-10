بروكسل 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسأعلن رئيس منطقة "اليورو" ماريو سينتينو أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي وافقوا على تفاصيل ميزانية صغيرة لمنطقة اليورو للاستثمار والإصلاحات وستدخل حيز التنفيذ من عام 2021.وقال في مؤتمر صحفي على هاش اجتماعات وزراء الخزانة والمال لدول لاتحاد الأوروبي في لكسبمورغ اليوم إنه بات للاتحاد دعامة جديدة لدعم اليورو.وستبلغ ميزانية منطقة اليورو حوالي 17 مليار يورو لدعم الإصلاح المالي في الاتحاد الأوروبي بدل الخمس وعشرين مليار التي أوصت بها المفوضية الأوروبية في بروكسل.ووافقت حكومات منطقة اليورو أيضًا على أنها قد تزيد هذا الحجم من خلال اتفاقية حكومية دولية مع تفاصيل يتم فرزها قبل بدء ميزانية الاتحاد الأوروبي الجديدة طويلة الأجل الأوسع منذ عام 2021م.واتفق الوزراء الأوروبيون على تكريس 80 في المئة من الأموال من الميزانية الجديدة باستخدام معيارين - عدد السكان وعكس الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد - في حين يمكن استخدام 20 في المئة للرد على التحديات الخاصة بكل بلد من خلال دعم حزم الإصلاحات والاستثمارات الطموحة بشكل خاص.وقد ينخفض مقدار الأموال التي تقدمها الحكومات نفسها إلى النصف في الظروف الاقتصادية القاسية المحددة في قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي.// انتهى //11:30ت م0049