السيح 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسشرعت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج مؤخراً في تنفيذ مشروع الوصول الشامل في البيئة العمرانية، وذلك في مقر الجامعة بمدينة السيح، الذي يعنى بذوي الاحتياجات الخاصة من طلاب ومنسوبي وزوار الجامعة.وأوضح المشرف على وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عمادة شؤون الطلاب الدكتور خالد بن ناصر العاصم أن مشروع الوصول الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة يشتمل على توفير العديد من الخدمات والتسهيلات ومنها توفير أبواب إلكترونية، ومسارات للمكفوفين، وخرائط ناطقة، ولوحات بلغة برايل، وتخصيص مواقف للسيارات لذوي الإعاقة، وتهيئة المنزلقات ودورات المياه والمصاعد وغيرها.// انتهى //11:48ت م0057