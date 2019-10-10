تبوك11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واساختتم أمس بمدينة تبوك البرنامج التدريبي الأول على مستوى المنطقة الذي حمل عنوان "صحافة الموبايل"، واستمر على مدى ثلاثة أيام، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة تطوير الإعلام الرياضي، التي يشرف عليها وينظمها الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، وتتضمن إطلاق 10 برامج تدريبية جديدة في مسارات الصحافة، والإذاعة والتلفزيون، والإنتاج الفني.وحظي البرنامج التدريبي الذي قدمه المحاضر كريم عبدالسلام، بمشاركات فاعلة من قبل المشاركين الذي بلغ عددهم 45 إعلامياً وإعلامية، حيث شهد البرنامج إقامة عدد من الدروس التطبيقية للتعريف بأهم المعدات والأدوات المستخدمة في العمل الإعلامي الحديث، و كيفية استخدام تطبيقات تسجيل الصوت والتصوير والمونتاج، بما يسهم في تطوير الإعلام الرياضي الذي يسعى الاتحاد إليه من خلال هذه البرامج والدورات التي تقام في مناطق متعددة من المملكة.وفي الختام استلم المشاركون الشهادات المعتمدة لهذا البرنامج والتقطت الصور التذكارية للمشاركين.// انتهى //11:50ت م0058