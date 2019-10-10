سكاكا 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واساستكمل أمين منطقة الجوف المكلف المهندس عاطف بن محمد الشرعان جولته على مواقع العمل في عدد من المشروعات تحت التنفيذ بمدينة سكاكا، بدأها بالوقوف على نسبة الإنجاز بمشروع المركز الحضاري، الذي يقع على مساحة تتجاوز 90 ألف متر مربع، ويضم عدداً من المرافق المتنوعة لاستقطاب واستيعاب مختلف الفعاليات والمناسبات في المنطقة، وتقديم الخدمات الحضارية من الأمانة تجاه المجتمع .وحث المهندس الشرعان العاملين في المشروع على سرعة الإنجاز والحرص على دقة التنفيذ والالتزام بالجودة المطلوبة، لمواكبة ما تشهده المنطقة من تطور في المرافق الحكومية ومنها مشروعات أمانة الجوف الحضرية والخدمات البلدية وتطوير الحدائق وغيرها.كما وقف المهندس الشرعان على مشروع تأهيل وتطوير المدخل الشمالي لمدينة سكاكا موجهاً منسوبيه والمقاول المنفذ للمشروع دراسة تنفيذ ميدان في تقاطع حجز المرور، وربط مرور المشاة بالطرق المجاورة ومركز الشباب والحرص على تنفيذ تصريف السيول .كما اطلع خلال زيارة على أعمال حديقة الجوهرة المجاورة لمركز الملك عبدالله الثقافي بسكاكا متابعاً أعمال تنفيذ المشروع ومراحل العمل الجاري تطبيقها.// انتهى //11:51ت م0059