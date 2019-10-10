دبي 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسزار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، اليوم، جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض جايتكس2019 المقام حالياً في مدينة دبي.وكان في استقبال سموه وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية اللواء / فهد بن إبراهيم الزرعة، الذي اصطحب سموه في جولة شاملة على الجناح اطلع خلالها على التقنيات والحلول الذكية التي تسهم في رفع مستوى الأمن والسلامة والخدمات التي تقدمها القطاعات الأمنية بالمملكة للمواطنين والمقيمين.// انتهى //13:09ت م0080