تونس 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم الأنباء عن خروج المترشح الثاني للانتخابات الرئاسية نبيل القروي من السجن أمس أي قبل يومين من الانتخابات الرئاسية التي تجري في تونس يوم الأحد المقبل.واهتمت توازيًا مع ذلك بإعلان الهئية العليا المستقبلة للانتخابات النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، مشيرةً إلى فوز حركة النهضة بـ52 مقعدًا، وحزب قلب تونس بـ38 مقعدًا من أصل 217 في مجلس نواب الشعب.وتحدثت صحف الخميس عن بدء تركيا عملية عسكرية واسعة شمال شرقي سوريا بهدف إقامة منطقة عازلة بعمق يصل إلى 40 كيلومترًا، وبعرض يمتد 450 كيلومترًا، على طول الحدود التركية ـ السورية، وسط تنديد عربي ودولي لهذا التوغل.وعرجت على اعتزام الحكومة العراقية إصدار حزمة ثانية من الإصلاحات استجابة لمطالب المتظاهرين منها تشكيل لجنة عليا لتوزيع الأراضي السكنية.وأشارت صحف تونس إلى تأكيد مصر على تمسكها بوجود وسيط دولي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وتشديدها على رفض المساس بحصتها من مياه النيل.// انتهى //13:19ت م0081