القدس المحتلة 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واساقتحم مئات من عصابات المستوطنين اليهود وطلبة المعاهد الدينية اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددةً من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن 159 مستوطنًا و30 طالبًا من طلبة المعاهد الدينية تجولوا في أرجاء المسجد واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل المزعوم" ومحاولاتهم أداء طقوس تلمودية قبل مغادرتهم من جهة باب السلسلة.وكان عناصر من شرطة الاحتلال اقتحمت صباح اليوم، مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، واستولت على قواطع خشبية.// انتهى //13:28ت م0085