روما 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسأكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن العملية التركية ضد الأكراد في سوريا "غير مقبولة" ودعا إلى وقف فوري للقتال.وذكر دي مايو على هامش مؤتمر في روما "نعتقد كحكومة أن المبادرة الهجومية التركية غير مقبولة. ندينها، لأن العمل العسكري في الماضي كان يؤدي دائمًا إلى مزيد من الإرهاب ".وتابع: "ندعو إلى إنهاء فوري لهذه الحملة غير المقبولة على الإطلاق نظرًا لأن استخدام القوة يعرض للخطر حياة الشعب السوري الذي عاني من مأساة بالفعل في السنوات الماضية".// انتهى //13:29ت م0086