إسلام آباد 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسقالت الشرطة الباكستانية اليوم إنها اعتقلت شخصين من عناصر منظمة إرهابية محظورة خلال عملية نفذتها في مدينة راولبندي المجاورة للعاصمة إسلام آباد.وأوضح مسؤول الشرطة الباكستانية محمد خان أن الشخصين المعتقلين ينتميان إلى منظمة "حزب التحرير" الإرهابية المحظورة، وقد تم اعتقالهما أثناء قيامهما بتعليق ملصقات في أحد أحياء مدينة راولبندي عليها عبارات تحرض ضد الجيش الباكستاني.وأضاف أن قوات الأمن تواصل البحث عن ثلاثة أشخاص آخرين ينتمون إلى نفس الخلية الإرهابية.وبيّن أن منظمة "حزب التحرير" تقوم من وقت لآخر بإطلاق دعاية سرية عبر نشر اللاصقات لتحريض الشعب ضد الجيش الباكستاني.// انتهى //13:30ت م0088