عمّان 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسالتقى وزير الداخلية الأردني سلامة حماد اليوم مفوض مكافحة الإرهاب ونائب وزير الأمن العام الصيني ليوم يوجين الذي يزور عمّان حاليًا.وجرى خلال اللقاء ، بحث سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين ، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة من خلال تبادل المعلومات والزيارات وتفعيل الشراكة بين الجانبين في هذا الإطار، إضافة إلى أبرز التطورات الجارية في المنطقة وانعكاساتها على الصعد المحلية والإقليمية والدولية.// انتهى //13:31ت م0089