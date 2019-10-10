الرياض 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسقدمٌ مركز صحة 937 خلال الأسبوع الماضي 54777 إستشارة طبية، فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز 198699 مكالمة، وبلغ عدد الإستفسارات 74642 إستفساراً .وأبانت الصحة أن المركز قام بحجز 58138 موعداً لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال نفس الفترة، فيما تلقى 10940 بلاغاً، وأنهت إجراء 202 طلبات للنقل من مستشفى إلى آخر .ويُقدم مركز صحة 937 مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة والإستفسار عن المعاملات الصادر والواردة للوزارة وكذلك الخدمات الصحية، والإستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية ، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به «الصحة»، بالإضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.ويُعد مركز صحة 937 أحد أهم المبادرات في «الصحة»، ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة، إذ يقوم المركز على مبدأ الإستماع والإستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، إذ ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي .// انتهى //13:32ت م0090