عرعر 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسنفّذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء , جولات رقابية على المحال الغذائية في مدينة عرعر .وتهدف الجولات للتأكد من التزام المنشآت الغذائية بتطبيق لائحة الإفصاح عن مسببات الحساسية ووضع السعرات الحرارية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك.// انتهى //15:08ت م0141