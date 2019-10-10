عام / أمانة الشمالية تنفذ جولات رقابية بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء
الخميس 1441/2/11 هـ الموافق 2019/10/10 م واس
عرعر 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس
نفّذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء , جولات رقابية على المحال الغذائية في مدينة عرعر .
وتهدف الجولات للتأكد من التزام المنشآت الغذائية بتطبيق لائحة الإفصاح عن مسببات الحساسية ووضع السعرات الحرارية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك.
// انتهى //
15:08ت م
0141