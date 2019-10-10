عرعر 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسنظم الصالون الثقافي بالقسم النسائي بجمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية أمس، اللقاء الثقافي النسوي بمشاركة المثقفات والمهتمات ، وذلك بمقر الجمعية بعرعر .وأوضحت الجمعية أن اللقاء تناول العديد من المواقع والبرامج الثقافية، التي تخص المرأة في مجال الأدب والشعر والنثر وبرامج الفنون المختلفة ,بالإضافة إلى مناقشة أهمية إثراء الحراك الثقافي للمرأة والدور الرائد الذي تقدمة بالجمعية في هذا الشأن .// انتهى //15:09ت م0142