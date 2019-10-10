مسقط 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسعُقد في مدينة مسقط بسلطنة عمان اليوم، الاجتماع المشترك الثاني لوزراء الثقافة والسياحة بدول مجلس التعاون برئاسة معالي وزير السياحة في سلطنة عمان أحمد بن ناصر المحرزي -رئيس الدورة الحالية للجنة-، ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.وفي مستهل الاجتماع ألقى وزير السياحة في سلطنة عمان كلمة قال فيها: "إن مبادرة المملكة العربية السعودية التي تبناها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز تنصب على تعزيز التعاون بين القطاعين من خلال الالتقاء بين عناصر السياحة والثقافة لتعزيز التعاون والتكامل، وإيجاد برامج تنفيذية بينهما على مختلف المستويات، داعيا إلى ضرورة الاستمرار في تفعيل جوانب هذه المبادرة من خلال إيجاد برامج وأنشطة قادرة على النهوض بالسياحة الثقافية.وأشار المحرزي إلى أن إحصاءات اليونسكو تشير إلى أن السياحة الثقافية تشكل 40% من دخل السياحة العالمية حيث باتت السياحة الثقافية تمثل أهمية كبرى من الناحية الاقتصادية والحضارية للمجتمعات، مفيدا أن هذا الاجتماع يأتي لتعزيز التعاون من خلال تبادل التجارب والنماذج حول الممارسات الفاعلة للموائمة بين السياسات وآليات التنفيذ من أجل تسريع التحول نحو التنمية المستدامة للسياحة الثقافية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من جهة، والتعاون الثلاثي بين السياحة والثقافة والمجتمع من جهة أخرى.وبحث الاجتماع الموضوعات المتعلقة بزيادة التنسيق المشترك بين المسؤولين في قطاعي الثقافة والسياحة لتعزيز التعاون والتكامل بينهما في مختلف المجالات.// انتهى //15:15ت م0144