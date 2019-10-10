جدة 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واستطلق جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية المجتمعية بعد غدٍ ، فعالية هاكثون المطورين 19Devfest ، في خطوة منها للانطلاق نحو مجالات تنموية جديدة للقطاع غير الربحي ، بمشاركة قطاعات رسمية ، وبيوت خبرة في مجال التقنية ، وذلك بفندق إيلاف رد سي مول في جدة .وأفاد مدير عام الجمعية للتنمية المجتمعية همام زارع ، أن فعالية هاكثون المطورين التي تستمر يومين ، تهدف لدعم وتطوير المبرمجين والمبدعين من الشباب والارتقاء بالمحتوى المحلي في ظل تواجد الشركات العالمية المهتمة بقطاع التقنية والتطبيقات ، عاداً الفعالية بمثابة انطلاقة نحو أفاق جديدة من مستقبل التنمية بالتمكين للجمعية .من جانبهم نوه الفريق القائم على تشغيل الفعالية GDG&WTM Jeddah ، أنه من خلال فعالية هاكثون المطورين يتم تجميع أفضل العقول التقنية وتوظيفها في حل المشكلات التي تواجه المجتمع من خلال إيجاد حلول تقوم بتحسين جودة التعليم العائدة بفائدة كبيرة على الطلاب والطالبات ليكونوا فخراً للوطن ولديهم القدرة على النهوض بالدولة ، كما يقوم أيضاً بتطوير المدن والمجتمعات المستدامة وتحقيق بعض مساعي المملكة في رؤية 2030 ، والمساهمة في نشر الوعي التقني والتحول الرقمي بتقديم متحدثين محترفين على المستوى المحلي والعالمي ، وايضاً تقديم ورش عمل عن جديد التقنية وتنمية المهارات التقنية العملية للشباب والمساهمة في إيجاد فرص عمل جديدة ومتنوعة .// انتهى //15:15ت م0145