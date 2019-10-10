سكاكا 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسوافق معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، على تأسيس الجمعية النسائية التطوعية الأولى بمنطقة الجوف، حيث تم تسجيلها رسمياً ضمن الجمعيات الغير ربحية.وقالت رئيسة مجلس إدارة الجمعية بتول بنت عايد الرويلي : إن القرار تضمن اعتماد اللائحة الأساسية الخاصة بالجمعية، والتي ستنطلق أعمالها من خلال هذه اللائحة ، والأهداف التي تم وضعها لخدمة العمل التطوعي النسائي ونشر ثقافته.وبينت أن الجمعية تعتبر الأولى من نوعها على مستوى منطقة الجوف، ممايضاعف المسؤولية نحو عمل متقن ومميز نحو العمل التطوعي، وتضم الجمعية 12 عضوة جميعهن يمتلكن الخبرة في العمل التطوعي.وأعربت الرويلي عن شكرها لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بنعبدالعزيز أمير منطقة الجوف على دعمه وتشجيعها لفتيات الجوف وتوجيه سموه الدائم لتهيئة البيئة المناسبة لعمل الفتيات ودعمهن .//انتهى//15:27ت م0150