جدة 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسبحث الأمين العام لوقف الملك عبد العزيز للعين العزيزية ، لؤي بن همام طرابزوني ، سُبل التعاون المثمر والبنّاء بين أمانة الوقف ومحافظتي بحرة ، والجموم ، وذلك من خلال تحديد مواقع لتثبيت العلامات الكبيرة لأراضي الوقف بالمحافظتين ، ومناقشة منع التعدي عليها ، وفرص استثمارها .جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها طرابزوني ، وفريق العمل المصاحب اليوم ، لمكتبي محافظ بحرة خالد بن حمود البقمي ، ومحافظ الجموم عمران بن حسن الزهراني .وأعرب الأمين العام للوقف عن شكره لمحافظيّ بحره ، والجموم ، على الدعم والتعاون في تثبيت العلامات لحدود الوقف ، وتقديمهم التسهيلات اللازمة ، في إطار تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لأمانة الوقف التي ترمي لبناء الإنسان وتنمية المكان ومواكبة رؤية المملكة 2030 ، والاستثمار الأفضل لأراضي الوقف لضمان تطويرها وتنميتها ، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابياً في سبيل تنمية وتطوير المحافظات التي تمر بها حدود أراضي الوقف .// انتهى //15:31ت م0152