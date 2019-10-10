الرياض 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسدشن مركز خدمات المطورين "إتمام" وأمانة منطقة الرياض اليوم, أول رخصة بناء إلكترونية فورية لمشاريع التطوير العقاري، كأول أمانة بالمملكة تصدر رخص بناء فورية، إذ جرى إصدار أول رخصة فورية لمشروع "مرسية" بمدينة الرياض، وذلك بعد اكتمال الربط الإلكتروني بين مركز "إتمام" وأمانة منطقة الرياض مؤخراً، حيث حضر التدشين معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبد العزيز الفارس.وبيّن معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبد العزيز الفارس أن الأمانة تسعى للارتقاء بخدمات المشروعات العقارية وقطاع التطوير العقاري، بما في ذلك إصدار الرخص الفورية والتي بدأت فيها الأمانة وتتعاون حالياً مع عدة جهات لإصدارها، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التكاملية الخدمية مع القطاعات الحكومية والإسهام في توفير الوقت والجهد وسرعة إنجاز المعاملات، كما بين بأن الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان من خلال مركز خدمات المطورين "إتمام" يأتي ضمن التكامل والترابط بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات إلكترونية سهلة وميسرة.بدوره، أكد المشرف العام على التطوير العقاري بوزارة الإسكان ممدوح بن سعود الشرهان أن تدشين أول رخصة بناء فورية لمشاريع التطوير العقاري مع أمانة منطقةالرياض تعتبر نقلة نوعية لخدمات التطوير العقاري للمشاريع، الذي يُعد هدفاً أساسياً لوزارة الإسكان من خلال مركز خدمات المطورين "إتمام"، كما أن الربط الإلكتروني للخدمات بين المركز والأمانات والذي تم مؤخراً كان الأرضية التي بنيت عليها هذه الخطوة.فيما أوضح مدير عام مركز خدمات المطورين "إتمام" المهندس عبد الوهاب القحطاني أن هذا التدشين خطوة مهمة في السعي المتواصل لتطوير بيئة الأعمال فيقطاع التطوير العقاري، واختصار الوقت وتسهيل سير الإجراءات، ما ينعكس إيجاباً على القطاع ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية مناسبة وتحفيز نسبة المعروض العقاري.‏تجدر الإشارة إلى أن مركز خدمات المطورين "إتمام" يسعى إلى تسريع وتيرة العمل في المشاريع السكنية بالمملكة، وزيادة حجم الاستثمار في القطاع العقاري من داخل المملكة وخارجها، وذلك من خلال استهداف الربط مع جميع الأمانات بالمملكة بهدف أتمتة الخدمات التي يحتاجها المطور العقاري، وتقليل أوقات الإجراءات عبر المنصة الإلكترونية المرتبطة مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالمشروعات العقارية والتطوير العقاري.// انتهى //15:31ت م0153