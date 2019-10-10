عام / الكلية التقنية بنجران تنفذ برنامجاً تدريبياً لتأهيل أعضاء هيئة التدريب الجدد
الخميس 1441/2/11 هـ الموافق 2019/10/10 م واس
نجران 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس
نفذت الكلية التقنية بمنطقة نجران اليوم ، برنامجاً تدريبياً لتأهيل أعضاء هيئة التدريب الجدد، وتعريفهم بالحقائب التدريبية، والمعامل والورش والأقسام التخصصية بالكلية.
وتناول البرنامج عدداً من المحاور كالتعريف بمفهوم الانتماء المؤسسي ، وأساسيات التدريب ، وإعداد الأهداف ، والتواصل الأمثل مع المتدربين ، وإدارة القاعة التدريبية، وكيفية التعامل مع الوسائل الحديثة وما تحتويه، و تنمية فن الإلقاء ، واستراتيجيات تنفيذ البرامج ، والإدارة العملية، والمهارات القيادية وفق أعلى معايير الجودة .
وأكد المتحدث الرسمي للكلية علي بن عبد الله آل عتيق، حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بالكلية على إكساب أعضاء هيئة التدريب الجدد الخبرة و تزويدهم بالتقنية اللازمة لتمكينهم من أداء مهامهم بجودة عالية ، من خلال تقديم أفضل الخدمات التدريبية الحديثة والمتوافقة مع احتياج الكلية وتطلعاتها المستقبلية.
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15:33ت م
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