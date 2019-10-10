نجران 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسنفذت الكلية التقنية بمنطقة نجران اليوم ، برنامجاً تدريبياً لتأهيل أعضاء هيئة التدريب الجدد، وتعريفهم بالحقائب التدريبية، والمعامل والورش والأقسام التخصصية بالكلية.وتناول البرنامج عدداً من المحاور كالتعريف بمفهوم الانتماء المؤسسي ، وأساسيات التدريب ، وإعداد الأهداف ، والتواصل الأمثل مع المتدربين ، وإدارة القاعة التدريبية، وكيفية التعامل مع الوسائل الحديثة وما تحتويه، و تنمية فن الإلقاء ، واستراتيجيات تنفيذ البرامج ، والإدارة العملية، والمهارات القيادية وفق أعلى معايير الجودة .وأكد المتحدث الرسمي للكلية علي بن عبد الله آل عتيق، حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بالكلية على إكساب أعضاء هيئة التدريب الجدد الخبرة و تزويدهم بالتقنية اللازمة لتمكينهم من أداء مهامهم بجودة عالية ، من خلال تقديم أفضل الخدمات التدريبية الحديثة والمتوافقة مع احتياج الكلية وتطلعاتها المستقبلية.// انتهى //15:33ت م0155