جدة 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسعقدت غرفة جدة بمقرها اليوم، ورشة عمل بعنوان "الإسكان التنموي"، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء الفيصل رئيس شركة البيضاء للتنمية، ‏ومدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة مكة المكرمة نضال محمد عالم، ومساعد أمين عام الغرفة لقطاعات الأعمال مازن بن خالد كتبي، وعدد من الوسطاء العقاريين بالمنطقة.وقدّم مدير عام فرع وزارة الإسكان شرحاً عن الإسكان التنموي والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها خلال العام 2019م، وآلية الشراء المباشر للوحدات السكنية، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في الإسهام بنجاح المبادرة وتحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة عبر تأمين السكن المناسب للأسر الأشد حاجة بمنطقة مكة المكرمة، وفي مختلف مناطق المملكة.فيما أبرزت غرفة جدة تعاونها الوثيق مع وزارة الإسكان، والإنجازات المقدمة من الوزارة من إسهامات كبيرة في تأمين السكن لمختلف الشرائح بالمجتمع، خصوصاً الأسر الأشد حاجة من خلال مبادرة الإسكان التنموي.كما عرّفت الورشة بأهمية القطاع الخاص ودوره في الشراكة المجتمعية من خلال المبادرات التي تطرحها الجهات الحكومية لتأمين سبل العيش الكريم للمواطنين.وجرى خلال الورشة استعراض دور الوسطاء العقاريين في بذل المزيد من الجهود بالتعاون مع وزارة الإسكان في ما يحقق الصالح العام لأبناء المنطقة.يُذكر أن مبادرة الإسكان التنموي تُعد إحدى مبادرات وزارة الإسكان، وتهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجة فــي المجتمع من المساكن، وتمكينهم من تملـك المسكن المناسب أو الانتفاع به وفق احتياجاتهم.// انتهى //16:37ت م0186