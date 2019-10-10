الخبر 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسدشن وكيل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للشؤون الأكاديمية الدكتور مسفر بن محمد الزهراني اليوم، فعاليات الملتقى الأسري "نرعاك" السادس بعنوان "أسرة مترابطة .. مجتمع آمن", الذي ينظمه مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك" التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن لمدة أربعة أيام، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين بالتربية والعلوم النفسية والاجتماعية والادارية.وأوضح الدكتور الزهراني أن الملتقى يهدف إلى رفع مستوى الاستقرار داخل المجتمع السعودي الذي بات أكثر إلحاحًا في ظل تفكك المجتمعات نتيجة عدم استقرارها، مبينا أن هناك شغف كبير في المجتمع لبرامج ذات قيمة وأثر قوي، مؤكداً أن الجامعة تدعم المركز بقوة لتقديم برامج بكفاءة عالية.من جهته بين مدير عام مركز "سايتك" الدكتور حسن الأحمدي, أن الملتقى لهذا العام يسلط الضوء على واقع المسؤولية الاجتماعية وتطويعها لخدمة فئات المجتمع والأسرة خاصة ولكونها نواة بصلاحها يزداد المجتمع استقرارًا وتماسكًا ويواصل نموذجه المكتمل للتنمية الذي يستند على القيم الإنسانية والحضارية التي تزيده تطورا وازدهارا وتحافظ على خصوصيته وتفرده, مشيرا إلى أن الملتقى يتضمن معرضًا مصاحبًا لطرح الأفكار الاجتماعية والمبادرات للنهوض بالمسؤولية الاجتماعية في رؤية المملكة 2030.ويتناول الملتقى محاضرات وورش عمل للعديد من المتحدثين المختصين منها لقاء لسمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد مديرة جامعة الأميرة نورة سابقا رئيسة الفريق العلمي لقضايا وطنية بعنوان "التعامل مع الأبناء في الواقع المعاصر"، ويشارك البروفيسور راشد السهل في لقاء حول "الضغوط النفسية في البيت والعمل وأفضل الطرق للتعامل معها" ، ولقاء "أنصت يحبك الناس" للمستشار في الادارة الدكتور محمد النغيمش، ولقاء للبرفسور حمود القشعان، استشاري العلاج الأسري والمراهقة بعنوان "كيف نزرع سلوك إيجابيا لإطفاء سلوك سلبي لدى الأبناء"، فيما يتناول الخبير التربوي الدكتور ابراهيم الخليفي "الوالدية الرقمية".كما ستقام في الفترة الصباحية من أيام الملتقى ورش وأوراق عمل للطلاب والطالبات والموظفين في القطاعين العام والخاص والمعلمين والمعلمات وفئات المجتمع الأخرى المهتمة والحرفين والحرفيات وأصحاب الأفكار الريادية في مجال التراث والحرف اليدوية.// انتهى //16:40ت م0188