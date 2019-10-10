إربد 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المستلزمات المدرسية على أبناء اللاجئين السوريين في محافظة إربد الأردنية.وجرى توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على 1,115 طالبًا وطالبة من أبناء اللاجئين السوريين.واحتوت الحقيبة المدرسية الواحدة على كافة مستلزمات الطالب من دفاتر وأقلام وأدوات هندسية.يذكر أن المركز يولي الجانب التعليمي لأبناء اللاجئين السوريين الاهتمام الكبير، وذلك انطلاقاً من إيمانه التام بوجوب توفير الرعاية لهم في هذا المجال لما له من نتائج إيجابية تنعكس عليهم، وتُعد سبباً رئيسياً في الارتقاء بالمستوى الثقافي والاجتماعي والمعيشي لهم.// انتهى //16:54ت م0189