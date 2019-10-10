أبخ 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, 750 سلة غذائية للاجئين اليمنيين في القرية السعودية بمحافظة أبخ وللفقراء من المجتمع المحلي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر، ومحافظ أبخ وفريق المركز.وعبر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم الكبيرين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللقائمين على المركز على جميع الخدمات الطبية والتعليمية والإغاثية التي تُقدم لهم عبر المشروعات الإنسانية السعودية المتعددة في القرية السعودية للاجئين اليمنيين.وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته في بيئات اللجوء.// انتهى //16:54ت م0192