اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,000 كرتون من السلال الغذائية للنازحين في مخيم الخانق
الخميس 1441/2/11 هـ الموافق 2019/10/10 م واس
صنعاء 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس, 1,000 كرتون من السلال الغذائية للنازحين في مخيم الخانق بمديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء، استفاد منها 6,000 فرد.
ويأتي ذلك ضمن المساعدات المتواصلة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لكافة أبناء الشعب اليمني بدون تمييز في جميع المناطق و المحافظات.
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16:58ت م
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