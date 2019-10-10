صنعاء 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس, 1,000 كرتون من السلال الغذائية للنازحين في مخيم الخانق بمديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء، استفاد منها 6,000 فرد.ويأتي ذلك ضمن المساعدات المتواصلة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لكافة أبناء الشعب اليمني بدون تمييز في جميع المناطق و المحافظات.// انتهى //16:58ت م0194