القطيف 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واساختتمت شعبة العلوم ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث بمكتب التعليم بمحافظة القطيف اليوم، الدورة التدريبية لمعلمي المرحلة الثانوية "الاستيعاب المفاهيمي", التي أقيمت لمدة ثلاثة أيام بمدارس القطيف الأهلية، ضمن الخطة التدريبية للشعبة.وتناول البرنامج عدداً من المحاور، منها إدراك مفهوم الاستيعاب المفاهيمي، وأهمية الاستيعاب المفاهيمي، وأسباب عدم تحقيق الاستيعاب المفاهيمي، وكيفية التحول إلى الاستيعاب وتطبيق بعض المفاهيم في فروع العلوم.وفي ختام الدورة، سلّم مشرف البرنامج معتصم بن مسعود العبدالله المتدربين شهادات حضور إتمام الدورة.// انتهى //17:07ت م0195